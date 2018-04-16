Kimse Harvard Üniversitesi'nde bir grup öğrencinin sosyalleşmek için kurduğu sitenin 2 milyar kullanıcıya erişeceğini tahmin edemezdi. Facebook başta herkesin ilgisini çekti. Fakat kullanıcılar tüm hayatını Facebook'tan paylaştıkça güvenlik şüpheleri arttı. Patlak veren skandalsa malumun ilamıydı. Danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın bir uygulamayla 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerine eriştiği ortaya çıktı. Veriler siyasilerle paylaşılıyordu. Konu bize uzak görünebilir ama öyle değil. Türkiye'de yaklaşık 50 milyon kullanıcı var. Habertürk konuyu bir bilgi gizliliği uzmanıyla, Marc Rotenberg'le konuştu. Rotenberg hukukçu, Georgetown Üniversitesi'nde ders veriyor. Elektronik Gizlilik Bilgi Merkezi'nin (EPIC) başında. Zuckerberg aleyhine kampanya yürüttü, dava açtı. Yani yıllardır Facebook'un ensesinde.

- Facebook'un kullanıcılarını izinsiz takip etmesinin boyutu ne?

Hem kullanıcılarının hem de kullanıcısı olmayan şahısların detaylı bir profilini çıkarıyor ve saklıyor. Tuttukları veriyi ölçmek çok zor. Ama Facebook'ta her bir sayfaya tıkladığınızda kaydediyorlar. Ya da Messenger'da her mesajlaştığınızda... Dahası görüntülü görüşmeleriniz bile kaydediliyor. Kullanıcıların tahmin ettiğinden çok daha fazla bilgi kayda geçiyor.

'FACEBOOK KULLANMAYANLARIN DA BİLGİLERİ TOPLANIYOR'

- "Kullanıcı olmayanların da bilgileri kaydediliyor" dediniz. Nasıl?

Mesela kişiler listeniz yoluyla. Bu listede Facebook kullanıcısı olmayan kişilerin isimleri olabiliyor. Facebook ya da uygulamalar bu listeleri ele geçirebiliyor ve pek çok bilgi elde edebiliyorlar.