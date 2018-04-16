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fena karıştı! Ortalık savaş alanı

Eski Sarkisyan'ın başbakanlığa aday gösterilmesine karşı çıkan kalabalıklar, sokaklarda polisle çatıştı. Uluslararası haber ajansları, savaş alanına dönen başkent 'dan fotoğraflar geçti.

Ermenistanda ortalık savaş alanı

Türkiye'nin doğu komşusu 'da bugün olağanüstü bir gün yaşanıyor.

Yarın ülkenin yeni başbakanı olması beklenen eski 'a karşı çıkan kalabalıklar, başkent 'da ana caddeleri trafiğe kapattı. Yola oturan göstericiler trafiği durdurdu, bazı protestocular çöp bidonları ve banklarla barikatlar kurdu.

BİBER GAZI VE BOMBALAR
Parlamento binasına doğru yürüyüşe geçen göstericilerin karşısına polis çıktı. Polisin ve ses bombaları kullandığı çatışmadan feci fotoğraflar geliyor. Uluslararası haber ajansları, savaş alanına dönen Erivan sokaklarından çok sayıda kareyi dünyaya geçiyor.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Ajanslar, polis ve göstericilerin çatışmasında çok sayıda yaralı olduğunu bildiriyor.

İktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi (ECP), Serj Sarkisyan'ı başbakanlık için aday göstermişti. Sarkisyan'ın koltuğa yarın oturması bekleniyor.


SERKİSYAN GÖREVİ YENİ DEVRALMIŞTI
Ermenistan'da yetkileri anayasa referandumu ile kısıtlanan cumhurbaşkanlığı makamına geçen ay seçilmişti. Armen Sarkisyan, geçen hafta yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Serj Sarkisyan'dan devralmıştı.

Ülkede yeni yönetim sisteminde başbakanın yetkileri cumhurbaşkanından daha fazla olacak.

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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 18:16
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