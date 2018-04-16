Efsanenin hazinesini 13 yaşındaki çocuk bulmuş olabilir

Rene Schoen adlı amatör arkeolog ile öğrencisi Luca Malaschnitschenko ocak ayında ülkenin kuzeyindeki Ruegen adasında metal dedektörleriyle hazine arıyordu.

İkilinin dedektörü alarm verince önce değersiz bir alüminyum bulduklarını zannettiler, ancak daha yakından inceleyince bunun bir gümüş parçası olduğunu keşfettiler.

Haftasonu ikilinin gümüşü buldukları alanda yerel arkeoloji kurumunun da desteğiyle yapılan ve 400 metrekarelik bir alana yayılan kazıda ortaya bir hazine çıktı. Kazıda bulunanlar arasında Osmanlı, Bizans, Saksonya ve Danimarka'ya ait gümüş sikkeler var.