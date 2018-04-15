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Hava Yolları uçağında krizi

Kabin görevlisini kalemle rehin alan bir yolcu, uçağın güzergahını değiştirdi. Rehin alma eylemi uçağın başka bir havaalanına iniş yapması dışında sorun yaşanmadan sona ererken saldırgan yolcu gözaltına alındı.

Havada rehine paniği

Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kabin görevlisinin rehin alınması nedeniyle güzergahını değiştirerek başka bir havaalanına iniş yaptı.

UÇAK İNİŞ YAPMAK ZORUNDA KALDI
Çin Sivil Havacılık Kurumunun açıklamasına göre, Changsha-Pekin uçuşunu yapan 1350 sefer sayılı uçağın kabin görevlisinin rehin alınması nedeniyle uçağın Pekin yerine Zhengzhou kentine inmek zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, bir yolcunun "business class" bölümünde kalem kullanarak kabin görevlisini rehin aldığı ve uçağın güzergahını değiştirmesini istediği ifade edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Zhengzhou Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kalan uçaktaki yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği ve bu esnada herhangi bir sorun yaşanmadığı kaydedildi.

Polisin şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.

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  • 15 Nisan 2018, Pazar 15:31
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