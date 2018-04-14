;
Yol Durumu
  1. New Jersey'de Filistin bayrağı göndere çekildi

'dan üs açıklaması: hiçbirini vuramadı

, , ve 'nın rejimine yönelik saldırısı sırasında füzelerden hiçbirinin Tartus ve Hmeymim'de bulunan üslere isabet etmediğini duyurdu.

Rusyadan üs açıklaması: ABD hiçbirini vuramadı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz ve Fransız hava kuvvetleri ile savaş gemilerinden gerçekleştirilen saldırılarda 'de askeri ve sivil altyapıların hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD ve müttefiklerinin güdümlü füzelerinden hiçbiri Hava Savunma Birliğinin sorumluluğu altında olan Tartus ve Hmeymim'de bulunan üslere isabet etmedi." ifadesine yer verildi.

Etiketler: , , , , , ,
  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 09:25
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ