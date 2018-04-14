;
Yol Durumu
  1. Rusya'dan üs açıklaması: ABD hiçbirini vuramadı

, GK'yı acil toplantıya çağırdı

Başkanı , 'deki kimyasal saldırıya ilişkin "saldırı emri" verdiğini söyleyerek, ABD ile ve 'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu. Saldırıda başkent 'daki askeri noktalar hedef alındı. Bu harekat sonrası , 'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.

Rusya, BMGKyı acil toplantıya çağırdı

Başkanı , 'deki kimyasal saldırıya ilişkin "saldırı emri" verdiğini söyleyerek, ABD ile ve 'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu. Saldırıda başkent 'daki askeri noktalar hedef alındı.

RUSYA'DAN BM'YE ÇAĞRI
Bu harekat sonrası , 'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.

Etiketler: , , , , , , ,
  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 09:38
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ