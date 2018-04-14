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'de bayrağı göndere çekildi

ABD'nin eyaletine bağlı North Bergen kentinde bayrağı belediye binasının gönderine çekildi.

New Jerseyde Filistin bayrağı göndere çekildi

Bergen Belediye Başkanı Nicholas Sacco ile toplumu üyelerinin katıldığı törende, Amerikan ve Filistin marşları okundu. Törene Ortodoks Yahudiler de katıldı.

İSRAİL PROTESTO EDİLDİ
Törende yapılan konuşmalarda, 'in Filistin'i işgali ve ablukasına son vermesi çağrısı yapıldı, Gazze'de yaşanan şiddet olayları edildi.

Daha sonra bir grup öğrenci, Filistin müziği eşliğinde dans gösterisi sundu.

Törenden sonra Filistin toplumu üyeleri yan yana dalgalanan Amerikan ve Filistin bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 09:06
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