;
Yol Durumu
  1. Suriye'deki saldırıya ilişkin Pentagon'dan ilk açıklama
  2. Trump'tan Suriye açıklaması: Saldırı emrini verdim

Başbakanı May ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan açıklaması

Başbakanı May, " kullanımının normalleşmesine izin veremeyiz. Saldırı bölgede tansiyonu yükseltmek amaçlı değil." dedi

İngiltere ve Fransadan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Trump'ın 'deki kimyasal saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Trump, ABD ile Fransa ve 'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu. Açıklamanın ardından ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'ye hava harekatı yapıyor.
Açıklamanın ardından ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'ye hava harekatı yapıyor.

İngiltere Başbakanı May, " kullanımının normalleşmesine izin veremeyiz. Saldırı bölgede tansiyonu yükseltmek amaçlı değil. Belirli hedeflere sınırlı saldırı yapılıyor" dedi.

May, "Bu iç savaşa müdahale etmekle ilgili değil, bu rejim değişikliğiyle ilgili değil. Bu bölgedeki tansiyonu daha da yükseltemeyecek sınırlı ve hedefli bir saldırı. Sivil kayıpları engellemek için mümkün olan her şey yapılıyor." ifadesini kullandı.

MACRON'DAN AÇIKLAMA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, "Orduya müdahale emrini verdik" şeklinde açıklama yaptı. Şam'ın batısında yer alan Lübnan sınırı boyunca hedeflerin vurulduğu da gelen bilgiler arasında.

ABD, Saldırılarda Tomahawk füzelerinin de kullanıldığını açıkladı. Suriye Gözlemevi ise, Şam'daki Bilimsel Araştırma Tesisi'nin bombalandığı yönünde açıklamalarda bulundu.

Etiketler: , , , ,
  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 04:40
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ