ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Trump, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu. Açıklamanın ardından ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'ye hava harekatı yapıyor.

İngiltere Başbakanı May, "Kimyasal silah kullanımının normalleşmesine izin veremeyiz. Saldırı bölgede tansiyonu yükseltmek amaçlı değil. Belirli hedeflere sınırlı saldırı yapılıyor" dedi.



May, "Bu iç savaşa müdahale etmekle ilgili değil, bu rejim değişikliğiyle ilgili değil. Bu bölgedeki tansiyonu daha da yükseltemeyecek sınırlı ve hedefli bir saldırı. Sivil kayıpları engellemek için mümkün olan her şey yapılıyor." ifadesini kullandı.



MACRON'DAN AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, "Orduya müdahale emrini verdik" şeklinde açıklama yaptı. Şam'ın batısında yer alan Lübnan sınırı boyunca hedeflerin vurulduğu da gelen bilgiler arasında.



ABD, Saldırılarda Tomahawk füzelerinin de kullanıldığını açıkladı. Suriye Gözlemevi ise, Şam'daki Bilimsel Araştırma Tesisi'nin bombalandığı yönünde açıklamalarda bulundu.