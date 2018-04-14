Denizle gökyüzü karıştı

Ege'de Skyros (İskiri) adasının 9 mil kuzeydoğusunda denize düşen Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait Mirage 2000 savaş uçağı pilotu yüzbaşı Yorgo Baltadoros'un naaşı, kazadan yaklaşık 21 saat sonra bulundu. Kazayla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Göz ve his yanılmasında, denizin maviliği ile göğün maviliği birbirine karışabiliyor. Pilot, denizin üzerinde tersten uçtuğu hissine kapılıyor. Uçağı düzeltmek istiyor. Uçağı terse çeviriyor ve denize çarpıyor. İşte Baltadoros da göz ve his yanılmasına bağlı olarak denizi ve gökyüzünü birbirine karıştırıp denize çarptığı iddia edildi.
Pilot Yorgo Baltadoros evli ve bir çocuk babasıydı.
Pilot Yorgo Baltadoros evli ve bir çocuk babasıydı.
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