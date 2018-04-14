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  1. Suriye'deki saldırıya ilişkin Pentagon'dan ilk açıklama

ABD Suriye'de ve çevresini vurdu

'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD Başkanı 'ın duyurduğu saldırıda ilk etapta Şam'daki ile Şam Uluslararası Havalimanı çevresi, Bilimsel Araştırmalar Merkezi ve 'nda bulunan askeri birlikler hedef alındı.

İşte ABDnin Suriyede vurduğu noktalar

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine başlattığı saldırılarda Suriye'nin başkenti 'daki askeri noktalar hedef alınıyor.

AA muhabirinin Şam'daki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ABD Başkanı 'ın duyurduğu saldırıda ilk etapta Şam'daki ile Şam Uluslararası Havalimanı çevresi, Bilimsel Araştırmalar Merkezi ve 'nda bulunan askeri birlikler hedef alındı.




Şam merkez ve çevresinde şiddetli patlamalar meydana geldi.

Beşşar Esed rejimi medyası, hava savunma birliklerinin saldırılara karşılık vererek bazı füzeleri havada imha ettiklerini ileri sürdü.

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 05:25
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