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'ın 'da fuhuş yaptığı iddiası dosyasında

eski Direktörü James Comey'in kaleme aldığı ve önümüzdeki Salı günü piyasaya sürülecek olan 'Daha Yüksek Bir Sadakat' (A Higher Loyalty) adlı kitap şimdiden ABD gündemine damga vurdu. Comey, ile arasında geçen ve 2013 yılında Trump'ın 'da bir grup seks işçisi ile ilişkiye girdiğini gösterdiği iddia edilen video hakkında konuşmasını aktardı.



eski direktörü James Comey, 2016 yılında ABD Başkanlık seçimlerindeki Rusya müdahalesi suçlamaları konusunda ABD Başkanı Donald ile arasında geçen çok ilginç bir konuşmayı aktardı. Trump'ın Comey ile bu konu hakkında konuşmasının nedeni, 'da Trump'a ait olduğu iddia edilen bir video bulunduğu iddiasının FBI dosyası içinde yer alması...

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  • 13 Nisan 2018, Cuma 11:08
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