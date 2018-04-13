FBI eski direktörü James Comey, 2016 yılında ABD Başkanlık seçimlerindeki Rusya müdahalesi suçlamaları konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile arasında geçen çok ilginç bir konuşmayı aktardı. Trump'ın Comey ile bu konu hakkında konuşmasının nedeni, Moskova'da Trump'a ait olduğu iddia edilen bir video bulunduğu iddiasının FBI dosyası içinde yer alması...
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