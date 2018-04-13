Şampuan markası Suave Professionals, saç bakım markalarının reklamlarda kullandığı bazı hileleri ifşa etti. Hileler arasında, saçı hareketli göstermek için saça takılan oltalardan saçları dolgun göstermek için kullanılan köpüklere ve kaynaklara kadar birçok ilginç detay yer alıyor. Örneğin, ışık hilesi ile saçlar olduğundan tam 7 kat daha parlak gösteriliyor. Saçların dalgalanması için özel bir rüzgar sistemi çekimlerin vazgeçilmezlerinden biri. Green Screen de, reklamlardaki hile için tercih ediliyor. 40 farklı ürün kullanan reklam ajansları, tek bir ürün farkı gibi çekimleri gerçekleştiriyor. Suave, yaşları 18 ile 34 arasında değişen 1561 kadınla, videonun etkisi üzerine bir araştırma yaptı. Buna göre, videoyu izleyen kadınların yüzde 61'i "sinirli" olduğunu belirtirken, yüzde 50'den fazlası ise "kandırıldığı" hissine kapıldı. Araştırmadan çıkan bir diğer sonuç ise her 10 kadından 7'si saçlarının reklamlardaki gibi olmasının ulaşılmaz olduğuna inanıyor.
Şampuan kurnazlığı
Şampuan ve saç bakım ürünlerindeki ‘baş döndüren dolgun saçların’ ardındaki acı gerçek ortaya çıktı. Oltadan sahte ipek buklelere ve köpük toplarına, işte saç bakım ürünü reklamlarının başlıca hileleri
Etiketler: şampuan
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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