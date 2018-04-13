Putin'le görüşen Macron'dan geri adım!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye'deki durumun kötüleşmesinden derin bir kaygı duyduğunu belirten Macron, Suriye'ye barış getirmek için Rusya ile diyalog istediklerini belirtti.