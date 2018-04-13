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Polis müdahale edince bebeğini attı

'da gecekondularının yıkılmasını engellemek isteyen bir baba, 6 aylık kızıyla birlikte çatıya çıkarak, çocuğunu atma tehdidinde bulundu. Polisin müdahalesine rağmen baba, bebeğini çatıdan attı. İşte o dehşet anları...


Polisler ise 38 yaşındaki adamı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada çevrede toplananlar öfkeli adamı kışkırtarak, "at, at, at" diye tezahürat yaptı.

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  • 13 Nisan 2018, Cuma 12:48
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