Polisler ise 38 yaşındaki adamı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada çevrede toplananlar öfkeli adamı kışkırtarak, "at, at, at" diye tezahürat yaptı.
Polis müdahale edince bebeğini attı
Güney Afrika'da gecekondularının yıkılmasını engellemek isteyen bir baba, 6 aylık kızıyla birlikte çatıya çıkarak, çocuğunu atma tehdidinde bulundu. Polisin müdahalesine rağmen baba, bebeğini çatıdan attı. İşte o dehşet anları...
Etiketler: polislerden , Güney Afrika
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