Burun buruna

Şam rejiminin, Doğu Guta'da kimyasal silah kullanması üzerine tüm dünya ayağa kalktı. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden savaş sinyali verirken, olası bir operasyona karşı ABD, Rusya, İngiltere, Fransa donanmaları Akdeniz'de pozisyon almaya başladı. Dünya liderlerinden art arda açıklamalar gelirken, dün bir nebze olsun tansiyon düştü: İşte son 24 saatte yaşananlar:
Trump'ın Twitter mesajlarını yumuşatan Beyaz Saray, Suriye'ye saldırı için henüz kararın verilmediğini duyurdu.
ABD donanmasının Akdeniz'e sevk ettiği USS Harry Truman ve diğer savaş gemileri, Virginia'daki Norfolk deniz üssünden ayrıldı.
Alman FGS Hessen fırkateyni de Akdeniz'e doğru ilerledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Beşar Esed'e bağlı güçlerin Doğu Guta'da tamamen kontrolü sağladığını duyurdu. Rusya Duma'ya askeri polis gücü sevk edildiğini açıkladı.
Kuveyt Havayolları, Eurocontrol'ün uyarısı üzerine Beyrut seferlerini durdurdu.
Güney Kıbrıs'taki Akrotiri hava üssüne çok sayıda İngiliz savaş uçağı indi.
ABD savaş gemisi USS Donald Cook ile Rus fırkateyni Amiral Grigorovich, Kıbrıs ve Girit arasında yakınlaştı.
ABD Başkanı Trump, "Suriye'ye saldırı ne zaman gerçekleşebilir, bunu hiçbir zaman söylemedim. Belki çok yakın, belki de hiç değil" ifadesini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Esad'ın kimyasal kullandığına dair kanıtımız var. Saldırı yapıp yapmayacağımıza karar vereceğiz" dedi.
Rusya, BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye için toplantıya çağırdı. Rusya'nın BM Temsilcisi Vassily Nebenzia de, "ABD ve müttefikleri Suriye'de askeri operasyondan kaçınmalı. Suriye'deki durum çok tehlikeli" dedi.
GIDA STOKLAYIN
Rusya devlet televizyonu Rossiya-24, Batı ülkelerinin küresel felaket tellallığı yapmasına rağmen savaş ihtimalinin düşük olduğunu değerlendirdi. Haberciler, olası bir kimyasal savaşta yapılması gerekenleri anlattı. Başta bol su olmak üzere az şekerli gıda saklayın. Radyoaktif serpintilere karşı iyot hapları bulundurun.
RUSYA TARTUS'TAN ÇEKİLİYOR
Rus Milletvekili, Suriye'de bulunan Tartus limanındaki Rus gemilerinin bölgeden ayrıldığını doğrularken, bunun nedeninin Rus askerlerin güvenliği olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, ABD ve Fransa'nın tehditlerinin BM Tüzüğü'nü ihlal ettiğini söyledi.
ALMANYA VE İTALYA: YOKUZ
Almanya Başbakanı Merkel, olası bir Suriye müdahalesinde yer almayacaklarını açıkladı. Merkel, Suriye ile ilgili tüm önlemlerin değerlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Almanya'nın ardından İtalya da Suriye'de herhangi bir operasyona katılmayacağını duyurdu.
ABD: KİMYASAL KANITLAR BULDUK
MSNBC kanalı, yetkililere dayandırdığı haberinde Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair ABD'nin elinde test sonuçları olduğunu iddia etti. Haberde ABD'li yetkililer, kan ve idrar örneklerinden yapılan testlerde kimyasal silah kullanıldığının belirlendiğini ileri sürdü.
Ayetullah Şirazi
İRAN'DAN İSRAİL'E TEHDİT
İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Güçleri'ndeki temsilcisi Ayetullah Şirazi, İsrail'e tepki gösterdi. Şirazi, "İsrail, İran'ın Hayfa ve Tel Aviv'i yok etmesi için bahane vermesin" açıklamasında bulundu.
JİNPİNG'TEN GÖZDAĞI
Çin ordusu, Güney Çin Denizi'nde dev deniz tatbikatı gerçekleştirerek ABD'ye gövde gösterisi yaptı. Ancak kaç savaş gemisinin tatbikatta yer aldığı belirtilmedi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de tatbikata kamuflajla katıldı.
Trump'ın Twitter mesajlarını yumuşatan Beyaz Saray, Suriye'ye saldırı için henüz kararın verilmediğini duyurdu.
ABD donanmasının Akdeniz'e sevk ettiği USS Harry Truman ve diğer savaş gemileri, Virginia'daki Norfolk deniz üssünden ayrıldı.
Alman FGS Hessen fırkateyni de Akdeniz'e doğru ilerledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Beşar Esed'e bağlı güçlerin Doğu Guta'da tamamen kontrolü sağladığını duyurdu. Rusya Duma'ya askeri polis gücü sevk edildiğini açıkladı.
Kuveyt Havayolları, Eurocontrol'ün uyarısı üzerine Beyrut seferlerini durdurdu.
Güney Kıbrıs'taki Akrotiri hava üssüne çok sayıda İngiliz savaş uçağı indi.
ABD savaş gemisi USS Donald Cook ile Rus fırkateyni Amiral Grigorovich, Kıbrıs ve Girit arasında yakınlaştı.
ABD Başkanı Trump, "Suriye'ye saldırı ne zaman gerçekleşebilir, bunu hiçbir zaman söylemedim. Belki çok yakın, belki de hiç değil" ifadesini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Esad'ın kimyasal kullandığına dair kanıtımız var. Saldırı yapıp yapmayacağımıza karar vereceğiz" dedi.
Rusya, BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye için toplantıya çağırdı. Rusya'nın BM Temsilcisi Vassily Nebenzia de, "ABD ve müttefikleri Suriye'de askeri operasyondan kaçınmalı. Suriye'deki durum çok tehlikeli" dedi.
GIDA STOKLAYIN
Rusya devlet televizyonu Rossiya-24, Batı ülkelerinin küresel felaket tellallığı yapmasına rağmen savaş ihtimalinin düşük olduğunu değerlendirdi. Haberciler, olası bir kimyasal savaşta yapılması gerekenleri anlattı. Başta bol su olmak üzere az şekerli gıda saklayın. Radyoaktif serpintilere karşı iyot hapları bulundurun.
RUSYA TARTUS'TAN ÇEKİLİYOR
Rus Milletvekili, Suriye'de bulunan Tartus limanındaki Rus gemilerinin bölgeden ayrıldığını doğrularken, bunun nedeninin Rus askerlerin güvenliği olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, ABD ve Fransa'nın tehditlerinin BM Tüzüğü'nü ihlal ettiğini söyledi.
ALMANYA VE İTALYA: YOKUZ
Almanya Başbakanı Merkel, olası bir Suriye müdahalesinde yer almayacaklarını açıkladı. Merkel, Suriye ile ilgili tüm önlemlerin değerlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Almanya'nın ardından İtalya da Suriye'de herhangi bir operasyona katılmayacağını duyurdu.
ABD: KİMYASAL KANITLAR BULDUK
MSNBC kanalı, yetkililere dayandırdığı haberinde Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair ABD'nin elinde test sonuçları olduğunu iddia etti. Haberde ABD'li yetkililer, kan ve idrar örneklerinden yapılan testlerde kimyasal silah kullanıldığının belirlendiğini ileri sürdü.
Ayetullah Şirazi
İRAN'DAN İSRAİL'E TEHDİT
İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Güçleri'ndeki temsilcisi Ayetullah Şirazi, İsrail'e tepki gösterdi. Şirazi, "İsrail, İran'ın Hayfa ve Tel Aviv'i yok etmesi için bahane vermesin" açıklamasında bulundu.
JİNPİNG'TEN GÖZDAĞI
Çin ordusu, Güney Çin Denizi'nde dev deniz tatbikatı gerçekleştirerek ABD'ye gövde gösterisi yaptı. Ancak kaç savaş gemisinin tatbikatta yer aldığı belirtilmedi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de tatbikata kamuflajla katıldı.
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