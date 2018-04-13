İngiltere Kraliçe'siyle, ajanıyla hep dünyanın gündemindeydi. İngiliz gizli servisi MI6'nın ajanları, hem siyasi hem de magazin dünyasına yerleşti. İngiliz yazar Ian Fleming ise 007 James Bond karakteriyle bu şöhreti tescilledi. Fleming'in hayali karakteri olan Bond daha sonra beyaz perdeye uyarlandı. Sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden olan James Bond, her filmiyle olay olmayı başardı. Bond rolünü oynayanlar ise sinema tarihine kalın harflerle yazıldı. Sean Connery ve Roger Moore'un başını çektiği Bond'ların sonuncusu ise Daniel Craig oldu. Yeni nesil Bond olan Craig, son filmden sonra "5'inci kez Bond'u canlandırmaktansa bileklerimi keserim" dedi. Ancak Craig'in, milyon dolarları görünce bu kararından vazgeçtiği belirtildi.
YÖNETMENİ DE BELLİ
Geçen yıl yaptığı bir röportajda geri dönüş sinyalleri veren 50 yaşındaki ünlü oyuncu, dün ise resmi olarak Bond serisinin 25. halkasında rol alacağını duyurdu. Craig'in kararını değiştiren şeyin ise yapımcı tarafından teklif edilen 120 milyon sterlin (720 milyon lira) olduğu öne sürüldü. Craig böylelikle tarihin en pahalı aktörü oldu. Bu yıl gösterime girmesi planlanan filmin yönetmenlik koltuğuna ise Slumdog Millionare filmiyle Oscar kazanan Danny Boyle'un oturması bekleniyor. Filmin konusunun ise ABD, Ortadoğu ve Rusya üçgeninde geçen son dönemde yaşanan gerilimin ve ajan oyunlarının olacağı söyleniyor.
YİNE İSTANBUL
James Bond efsanesinin 23. filmi olan Skyfall'ın bazı bölümleri Türkiye'de çekilirken, Craig de İstanbul ve Adana'da kameraların karşısına geçmişti. Yeni bölümde de İstanbul sahnelerinin olabileceği öğrenildi.
Serinin son filmi Spectre'de Bond kızlarını Monica Bellucci, Naomi Harris ve Lea Seydoux canlandırmıştı.
YÖNETMENİ DE BELLİ
Geçen yıl yaptığı bir röportajda geri dönüş sinyalleri veren 50 yaşındaki ünlü oyuncu, dün ise resmi olarak Bond serisinin 25. halkasında rol alacağını duyurdu. Craig'in kararını değiştiren şeyin ise yapımcı tarafından teklif edilen 120 milyon sterlin (720 milyon lira) olduğu öne sürüldü. Craig böylelikle tarihin en pahalı aktörü oldu. Bu yıl gösterime girmesi planlanan filmin yönetmenlik koltuğuna ise Slumdog Millionare filmiyle Oscar kazanan Danny Boyle'un oturması bekleniyor. Filmin konusunun ise ABD, Ortadoğu ve Rusya üçgeninde geçen son dönemde yaşanan gerilimin ve ajan oyunlarının olacağı söyleniyor.
YİNE İSTANBUL
James Bond efsanesinin 23. filmi olan Skyfall'ın bazı bölümleri Türkiye'de çekilirken, Craig de İstanbul ve Adana'da kameraların karşısına geçmişti. Yeni bölümde de İstanbul sahnelerinin olabileceği öğrenildi.
Serinin son filmi Spectre'de Bond kızlarını Monica Bellucci, Naomi Harris ve Lea Seydoux canlandırmıştı.
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