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Baba yasak

Baba yasak
Çifte Rus ajan ile kızı , 'nin başkenti 'da zehirlendi. İkilinin yüzlerinin değiştirilip Amerika'ya gönderileceği belirtildi. Ancak iddiaya göre Yulia'nın babasıyla kesinlikle görüştürülmeyeceği kaydedildi. Bu arada önceki gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen genç kadının, halen İngiliz polisinden destek almaya devam ettiği öğrenildi. Yulia'nın ise İngiliz medyasına 66 yaşındaki babasının sağlık durumu ile ilgili bilgi verdiği kaydedildi. İddiaya göre Yulia "Babam halen ağır hasta. Ben de halen bize karşı kullanılan sinir sistemi üzerindeki maddenin etkilerinden dolayı acı çekiyorum" dedi. İngiliz emniyetinden özel eğitimli memurların kendisine yardımcı olduğunu ifade eden Skripal, zehirlenme olayına ilişkin yürütülen soruşturmanın süreciyle ilgili bilgilendirildiğini aktardı.
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