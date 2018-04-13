Çifte Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, İngiltere'nin başkenti Londra'da zehirlendi. İkilinin yüzlerinin değiştirilip Amerika'ya gönderileceği belirtildi. Ancak iddiaya göre Yulia'nın babasıyla kesinlikle görüştürülmeyeceği kaydedildi. Bu arada önceki gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen genç kadının, halen İngiliz polisinden destek almaya devam ettiği öğrenildi. Yulia'nın ise İngiliz medyasına 66 yaşındaki babasının sağlık durumu ile ilgili bilgi verdiği kaydedildi. İddiaya göre Yulia "Babam halen ağır hasta. Ben de halen bize karşı kullanılan sinir sistemi üzerindeki maddenin etkilerinden dolayı acı çekiyorum" dedi. İngiliz emniyetinden özel eğitimli memurların kendisine yardımcı olduğunu ifade eden Skripal, zehirlenme olayına ilişkin yürütülen soruşturmanın süreciyle ilgili bilgilendirildiğini aktardı.
Baba yasak
Etiketler: Londra , İngiltere , Yulia , Sergey Skripal
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.