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Alman işadamı Karl Erivan Haub 'nda kayboldu

Almanya Başbakanı ’e yakın işadamlarından olan Karl Erivan Haub, 6 gün önce ’nda kayboldu. 9.7 milyar dolar serveti olan 58 yaşındaki işadamının kaçırılmış olabileceği iddia edildi

Kaçırıldı paniği
Almanya Başbakanı Angela 'in yakın dostu, Tengelmann süpermarket zincirinin varisi , 5 gün önce kayak tatili için İsviçre Alpleri'ne gitti. Haub, Matterhorn Dağı yakınlarında pist dışında kayak yaparken esrarengiz bir şekilde kayboldu. Yetkililer, 9.7 milyar dolarlık serveti bulunan ve kaçırıldığı iddia edilen 58 yaşındaki Haub'un kurtarılması için çalışmalarını hızlandırdı.



​ANGELA MERKEL
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