Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yakın dostu, Tengelmann süpermarket zincirinin varisi Karl-Erivan Haub, 5 gün önce kayak tatili için İsviçre Alpleri'ne gitti. Haub, Matterhorn Dağı yakınlarında pist dışında kayak yaparken esrarengiz bir şekilde kayboldu. Yetkililer, 9.7 milyar dolarlık serveti bulunan ve kaçırıldığı iddia edilen 58 yaşındaki Haub'un kurtarılması için çalışmalarını hızlandırdı.
ANGELA MERKEL
ANGELA MERKEL
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