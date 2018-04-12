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Siber çeteye operasyon! 'da yakalandı

3 milyon liralık vurgunun ardından 2 arkadaşıyla birlikte yurt dışına kaçan siber çete lideri Doğan K., 'da yakalandı.



'da, hemen hemen her ay değişik bir yöntemi ortaya çıkartılan kredi kartı dolandırıcılığında polis, bu kez özel yazılım yüklü cihazlarıyla kredi kartı kopyalayan bir şebekeyi çökertti. Zincir restoranlara işe soktukları motokuryeler vasıtasıyla, alışveriş yapan vatandaşların kredi kartlarını özel yazılımlı POS cihazlarıyla kopyalayıp, ilk tespitlere göre 3 milyon liralık vurgun yapan 20 kişilik bir şebekeyi çökerten İstanbul polisi, baş elebaşını 'da yakaladığı şebekenin 5 bin kişinin kart bilgilerini kopyaladığını belirledi.

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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 09:37
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