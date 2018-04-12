



İstanbul'da, hemen hemen her ay değişik bir yöntemi ortaya çıkartılan kredi kartı dolandırıcılığında polis, bu kez özel yazılım yüklü POS cihazlarıyla kredi kartı kopyalayan bir şebekeyi çökertti. Zincir restoranlara işe soktukları motokuryeler vasıtasıyla, alışveriş yapan vatandaşların kredi kartlarını özel yazılımlı POS cihazlarıyla kopyalayıp, ilk tespitlere göre 3 milyon liralık vurgun yapan 20 kişilik bir şebekeyi çökerten İstanbul polisi, baş elebaşını Endonezya'da yakaladığı şebekenin 5 bin kişinin kart bilgilerini kopyaladığını belirledi.