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Rus savaş gemileri üsleri terk etti! Açık denizde savaş konumu aldı...

ABD ile Batılı müttefiklerinin ’yi her an vurması beklenirken, da hazırlıklarına devam ediyor. Önceki güne kadar Suriye’deki Tartus deniz üssünde demirlemiş duran Rus savaş gemilerinin Çarba günü açık denize çıktıkları gözlendi.

Rus savaş gemileri üsleri terk etti! Açık denizde savaş konumu aldı...

Kullanıcılara yüksek çözünürlükte uydu görüntüleri sağlayan "Image Satellite International (ISI) şirketi bir gün arayla uydudan çektiği fotoğraflarla Rus savaş gemilerinin deniz üssünden ayrıldıklarını gözler önüne serdi.

Böylece 11 Nisan akı itibarıyla 5-6 Rus savaş gemisiyle bir denizaltının kara suları çevresinde savaş nöbeti tutmaya başladığı doğrulanmış oldu.

ABD müdahalesine ikinci hazırlık işareti olarak Şam rejiminin elindeki tüm savaş uçaklarını farklı noktalardan kontrolündeki Lazkiye bölgesindeki Hmeymim hava üssüne taşıması oldu. Esad rejiminin elinde 40 civarında Rus yapımı savaş uçağı bulunduğu tahmin ediliyor. Uçakların Hmeymim üssüne aktarılması "ABD, Rus üssünü vurmaya kalkışmaz" hesabıyla yapıldığı dile getiriliyor.

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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 11:00
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