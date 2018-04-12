Merkel de ABD-Rusya gerilimine dahil oldu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, olası bir Suriye harekatına katılmayacaklarını açıkladı. Merkel, "Hiçbir hava saldırısına katılmayacağız" dedi.
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, olası bir Suriye harekatına katılmayacaklarını açıkladı. Merkel, "Hiçbir hava saldırısına katılmayacağız" dedi.
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