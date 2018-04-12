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Mattis'ten yeni açıklaması!

Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin savaşını bitirmek için sürecine bağlı olduğunu söyledi

Mattis: Savaş Cenevrede biter!

Savunma Bakanı James Mattis, ile ilgili bir açıklama yaptı. Mattis, "ABD, Suriye'deki savaşı bitirmek için sürecine bağlı" ifadelerini kullandı.

'nın Suriye'de rejimin yaptıklarında suç ortağı olduğunu söyleyen James Mattis, Suriye'ye düzenlenecek herhangi bir operasyondan önce kongre liderlerine bilgi verileceğini belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 17:57
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