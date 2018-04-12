ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye ile ilgili bir açıklama yaptı. Mattis, "ABD, Suriye'deki savaşı bitirmek için Cenevre sürecine bağlı" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Suriye'de rejimin yaptıklarında suç ortağı olduğunu söyleyen James Mattis, Suriye'ye düzenlenecek herhangi bir operasyondan önce kongre liderlerine bilgi verileceğini belirtti.
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