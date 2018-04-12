İngiltere'den BMGK'ya toplantı çağrısı!

İngiltere, Salisbury kentindeki eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayıyla ilgili Kimyasal Silahları Önleme Örgütü'nün (KSYÖ) raporunu görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMKG) toplantıya çağırdı.



BMGK toplantısının gelecek hafta yapılması planlanıyor.



Dışişleri Bakanı Boris Johnson İngiltere'nin çağrısına ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:



"Bugün, uluslararası kimyasal silahlar gözlemcisi Birleşik Krallık'ın Bay Skripal ve kızının suikasta teşebbüsünde kullanılan zehirli kimyasalın kimliği ile ilgili bulgularını doğruladı ve bu da bir İngiliz polis memurunun hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlandı.



Açıklamasında, "Bu, dünya çapında 4 bağımsız, saygın laboratuarda test edilmesine dayanmaktadır. Hepsi aynı kesin sonuçları verdi." diyen Johnson, açıklamasının sonunda, "Dünya toplumu olarak, hepimizi güvende tutan kurallara dayalı düzen için ayağa kalkmalıyız. Bu tür silahların kullanımı asla haklı olamaz ve sona erdirilmelidir." ifadelerine yer verdi.