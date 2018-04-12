Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'nin Duma kentinde 78 kişinin ölümüne, binlerce kişinin yaralanmasına neden olan kimyasal silah saldırısı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Macron, "Esad'ın kimyasal silah kullandığına dair kanıtımız var" dedi.

SALDIRI YAPIP YAPMAYACAĞIMIZA KARAR VERECEĞİZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Esed'e karşı askeri seçenek konusunda ise 'Saldırı yapıp yapmayacağımıza karar vereceğiz' dedi.

"ABD İLE MUTABIKIZ" DEMİŞTİ

Kimyasal Silahları Cezalandırma Örgütü'nün hafta sonu araştırma için bölgeye gitmesinden ve rapor vermesinden önce Macron'un yaptığı açıklama, ABD ile mutabık olduklarını gösterdi.

Macron, zamanı geldiğinde Suriye'yi vurmak için karar alacaklarını belirtti.