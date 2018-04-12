Sosyal paylaşım sitesi Facebook kullanıcılarının sayısı 84 milyon kişiye ulaştı. Ancak sosyal platformda tehlike çanları çaldı. Facebook kullanıcılarının kişisel bilgileri sızdırıldı. Merkezi Londra'da bulunan "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firmasının, Facebook kullanıcılarının kişisel verilerini topladığı ve bu verileri ABD ile İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığı ortaya çıktı. Skandal tüm dünyayı şoka uğrattı. Soruşturma açıldı. Gözler, kot pantolon ve gri tişörtüyle hafızalara kazınan Facebook'un patronu Mark Zuckerberg'e odaklandı. Gri tişörtünü çıkartıp takım elbiselerini giyen Zuckerberg, şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili önceki gün ifade vermek için ABD Senatosu'ndaydı. "bu büyük bir hataydı" 1.71 boyundaki Zuzkerberg, ifade vermek için oturduğu sandalyede boyundan dolayı problem yaşadı. Bunun üzerine senatörler, Zuckerberg'in altına bir destek koyarak boy uzatıcı takviye yaptı. Ancak Zuckerberg'in zor anları bununla da sınırlı kalmadı. Facebook'un patronu, senatörlerin soruları karşısında en zor anlarını yaşadı. Zuckerberg, senatörlerin sorularına doğru dürüst yanıt veremedi. Senatörlerin karşısında terleyen genç milyarder, "Facebook'un veri sızıntısını önlemek için yeteri kadar çaba sarf etmedik. Şirket, kullanıcılara karşı sorumluluğu için geniş bir bakış açısı almadı. Bu büyük bir hataydı. Benim hatamdı ve özür dilerim" dedi.
BENİM BİLGİLERİM DE SATILDI
ABD Senatosu'nun ardından dün de Temsilciler Meclisi'nde ifade veren Zuckerberg, konuşmasında kendi profil bilgilerinin de üçüncü parti gruplara satıldığını söyledi.
Facebook CEO'su, ABD Senatosu'nda ezildi.
BENİM BİLGİLERİM DE SATILDI
ABD Senatosu'nun ardından dün de Temsilciler Meclisi'nde ifade veren Zuckerberg, konuşmasında kendi profil bilgilerinin de üçüncü parti gruplara satıldığını söyledi.
Facebook CEO'su, ABD Senatosu'nda ezildi.
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