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  2. Rus donanması Suriye kıyılarında

ile ilgili flaş gelişme

, Suriye'nin bölgesinde rejime ait güçlerin kontrolü tamamen sağladığını açıkladı.

Doğu Guta ile ilgili flaş gelişme

: " Suriye ordusu 'da kontrolü tamamen sağladı." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor" açıklamasının ardından tüm dünyanın dikkatini çeken açıklamalar ardı ardına gelmeye başladı. Trump'ın açıklamalarının ardında Beyaz Saray'dan daha yumuşak bir açıklama geldi ve Suriye konusunda henüz net bir karara varılmadığı söylendi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı son dakika açıklaması ile, Beşar Esad'a bağlı güçlerin Doğu Guta'da kontrolü tamamen sağladığını duyurdu. Şam rejiminin ele geçirdiği yerler arasında kimyasal saldırıya maruz kalan Duma da var.

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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 08:11
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