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Cez'ah'ir!

’de Rus yapımı askeri uçak, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Korkunç olayda 257 kişi öldü

Cezahir!
Son dönemde artan uçak larına bir yenisi daha eklendi. Bufarik Hava Üssü'nden Bechar kentine doğru yola çıkan Ilyushin-78 model askeri nakliye uçağı, havalandıktan bir süre sonra düştü. Facianın gerçekleştiği andan itibaren ölü sayısı hakkında sürekli çelişkili bilgiler geldi. devlet televizyonu, uçak kazasında 257 kişinin öldüğünü bildirdi. Ölenlerden 247'sinin askerler ve ailelerinden oluştuğu, 10'unun da mürettebat olduğu kaydedildi. Rus yapımı "Ilyushin" tarzı uçağın Cezayir Hava Kuvvetleri tarafından personel taşıma ve lojistik amaçlı olarak kullanıldığı ifade edildi. Cezayir Savunma Bakanlığı, uçağın düşme nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bu arada Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Kayıd Salih, uçak kazasının ardından olay yerine gitti.



Uçak kazasıyla ilgili yetkililer olay yerinde incelemeler yaptı. Korkunç kaza ile ilgili her ihtimali değerlendiren ekipler, sabotaj şüphelerini de değerlendirmeye aldı.
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  • 12 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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