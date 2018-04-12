ABD-Rusya krizinde flaş gelişme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesinin henüz planlanmadığı belirtilirken, Suriye'de tansiyonu yükseltecek adımlardan kaçınmasının son derece önemli olduğu ifadesi kullanıldı. Rusya, ABD ile aralarında 'çatışmasızlık bölgeleri' nedeniyle kurulan iletişim hattının hâlâ açık olduğunu belirtti.
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