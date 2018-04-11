Trump, Savcı Mueller'i kovabilir!

ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel avukatı Michael Cohen'in New York'taki ofisine ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından önceki yapılan baskında çok sayıda dokümana el konuldu.

FBI'ın, Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen Stormy Daniels adlı porno yıldızına Cohen'in yaptığı belirtilen ödemeyle ilgili yazışmaları da götürdüğü kaydedildi. Arama öncesinde polisin, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'den da tavsiye mektubu aldığı ancak aramanın Rusya soruşturmasıyla doğrudan ilgili olmadığı belirtildi.

Başkan Trump "cadı avı" olarak nitelendirdiği olayla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Avukat-müvekkil ilişkisi önceliği ölmüş!" dedi. Daha sonra Trump basın toplantısında, "Neden Mueller'i görevden almıyorum ki! Olan biten çok ayıp. Neler olacağını göreceğiz. Çok sayıda insan bana onu görevden almamı söylüyor. Bugüne kadar hiçbir şey bulamadılar. Ama bu bile büyük haber oluyor" diye yakındı.

Cohen'in avukatı Stephen Ryan da müvekkili Cohen'in Rusya soruşturması bağlamında halihazırda Özel Yetkili Savcı Mueller'in ofisiyle iş birliği yaptığını ve şu ana kadar çok sayıda belgeyi zaten ilettiğini dile getirmişti.