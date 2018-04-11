Suudi Arabistan'da üç güçlü patlama sesi duyuldu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da iki güçlü patlama sesi duyulduğu belirtildi.
Al Arabiya Suudi hava savunma sistemlerinin başkent Riyad'a atılan füzelere müdahale ettiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da iki güçlü patlama sesi duyulduğu belirtildi.
Al Arabiya Suudi hava savunma sistemlerinin başkent Riyad'a atılan füzelere müdahale ettiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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