;
Yol Durumu
  1. Putin: Dünyadaki durum endişe verici

Suudi Arabistan'da üç güçlü patlama sesi duyuldu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da üç güçlü patlama sesi duyuldu. Suudi yetkililer, başkente atılan bir füzeye hava savunma sistemlerinin müdahale ettiğini duyurdu

Suudi Arabistanda patlama sesleri

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da iki güçlü patlama sesi duyulduğu belirtildi.

Al Arabiya Suudi hava savunma sistemlerinin başkent Riyad'a atılan füzelere müdahale ettiğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 17:54
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ