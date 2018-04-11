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İlginç intikam

İlginç intikam
Vega Blossom, ABD'nin California eyaletinde yaşayan ve çevresi tarafından çok sevilen biri. 19 yaşında genç, geçtiğimiz hafta almak için mahallesindeki bir pastaneye gitti. Orada hiç tanımadığı insanların, "Umarım tüm cupcakeleri almaz" sözünü duyunca, 6 adet yerine 20'sini de aldı. 54 dolar ödeyen , "artık başka dükkana" diyerek, kendince intikam aldı.
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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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