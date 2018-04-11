Vega Blossom, ABD'nin California eyaletinde yaşayan ve çevresi tarafından çok sevilen biri. 19 yaşında genç, geçtiğimiz hafta cupcake almak için mahallesindeki bir pastaneye gitti. Orada hiç tanımadığı insanların, "Umarım tüm cupcakeleri almaz" sözünü duyunca, 6 adet yerine 20'sini de aldı. 54 dolar ödeyen Vega Blossom, "artık başka dükkana" diyerek, kendince intikam aldı.
İlginç intikam
Etiketler: Vega Blossom , cupcake
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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