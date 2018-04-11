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'te gördü peşine düştü!

Estonyalı fotoğrafçı ’te gizemli bir şekil gördü ve peşine düştü.



​Günümüzde programından erişilen uydu fotoğrafları dünyanın dört bir yanında gizemli yapıları ve şekilleri ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor. Google Maps görüntülerinden keşfedilen bu gizemli yapıları gören bir çok insan ise bu keşfedilmemiş yerler ve yapılar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.
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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 20:41
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