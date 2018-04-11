Günümüzde Google Maps programından erişilen uydu fotoğrafları dünyanın dört bir yanında gizemli yapıları ve şekilleri ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor. Google Maps görüntülerinden keşfedilen bu gizemli yapıları gören bir çok insan ise bu keşfedilmemiş yerler ve yapılar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.
Google Maps'te gördü peşine düştü!
Estonyalı fotoğrafçı Kaupo Kikka Google Maps’te gizemli bir şekil gördü ve peşine düştü.
Günümüzde Google Maps programından erişilen uydu fotoğrafları dünyanın dört bir yanında gizemli yapıları ve şekilleri ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor. Google Maps görüntülerinden keşfedilen bu gizemli yapıları gören bir çok insan ise bu keşfedilmemiş yerler ve yapılar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.
Etiketler: Kaupo Kikka , Google Maps , Sina Çölü , Mısır
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