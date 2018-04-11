Esad güçleri havaalanları ve askeri üsleri boşaltıyor!

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad rejimine bağlı güçlerin olası bir ABD müdahalesi öncesinde ülkedeki havaalanlarını ve askeri üsleri boşalttığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, bugün attığı tweette "Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor" ifadelerini kullanmıştı.
Associated Press dün servis ettiği haberinde, Suriye ordusu ve müttefiklerinin olası Amerikan müdahalesine karşı ülke çapında alarma geçtiğini duyurmuştu.
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