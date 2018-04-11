Esad ailesi Saray'dan ayrıldı iddiası

Yerel kaynakların iddiasına göre Esad ailesi Rus konvoyu ile Saray'dan ayrıldı.



HİZBULLAH DA TAHLİYEYE BAŞLADI

Ajanslar ayrıca Hizbullah'ın da üslerini boşalttığını bildirdi.



Ayrıntılar geliyor...