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Esad ailesi Saray'dan ayrıldı iddiası

Esad ailesi Saraydan ayrıldı iddiası
Yerel kaynakların iddiasına göre Esad ailesi Rus konvoyu ile Saray'dan ayrıldı.

HİZBULLAH DA TAHLİYEYE BAŞLADI
Ajanslar ayrıca Hizbullah'ın da üslerini boşalttığını bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...
  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 21:08
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