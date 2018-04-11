Esad ailesi Saray'dan ayrıldı iddiası

Yerel kaynakların iddiasına göre Esad ailesi Rus konvoyu ile Saray'dan ayrıldı.
HİZBULLAH DA TAHLİYEYE BAŞLADI
Ajanslar ayrıca Hizbullah'ın da üslerini boşalttığını bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
HİZBULLAH DA TAHLİYEYE BAŞLADI
Ajanslar ayrıca Hizbullah'ın da üslerini boşalttığını bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
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