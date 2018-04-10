ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki krizi değerlendirmek ve alınacak kararları açıklayacak olması nedeniyle bu hafta sonu yapacağı ilk Latin Amerika ziyaretinin iptal edildiği açıklandı.

"ÖNEMLİ BİR KARAR"

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada 48 saat içerisinde Suriye ile ilgili önemli bir kararı açıklayacaklarını beyan etmişti. Suriye'de gerçekleştirilecek olan olası bir harekatın sinyallerini veren ABD Başkanı, bu hafta içerisinde konuya ilişikin açıklamasını yapacak.

İLK LATİN AMERİKA ZİRVESİ

Trump'ın cuma günü Peru'daki zirveye katılması ardından da Kolombiya'yı ziyaret etmesi planlanıyordu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders " Başkanın isteği üzerine onun yerine bu seyahati Başkan Yardımcısı (Mike Pence) yapacak. Başkan ABD'nin Suriye'ye vereceği yanıtı denetlemek ve dünay genelindeki gelişmeleri takip etmek için ABD'de kalacak" dedi.