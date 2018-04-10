Trump ile May telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye'de kimyasal silah kullanılması konusunun ele alındığı bildirildi.
Beyaz Saray'dan, Trump ile May arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Başkan Donal Trump, bugün İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Suriye Devlet Başkanı Esed'in insan hayatını hiçe saymasını kınadı. Başkan ve Başbakan, kimyasal silah kullanılmasının devamına izin vermeme konusunda mutabık kaldı."
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