Reuters haber ajansı, Şam'da bulunan üst düzey bir İranlı yetkilinin İsrail'in Suriye'de düzenlediği hava saldırısına ilişkin "Bu saldırı yanıtsız kalmayacak" dediğini aktardı. Hama'daki T-4 hava üssünde 3 İranlının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suriye'deki Duma ilçesinde kimyasal saldırı iddiasına ilişkin, "Kimyasal silah kullanılmasını şiddetle kınıyoruz" dedi.



Resmi bir ziyaret kapsamında Brezilya'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif, basın mensupların sorularını yanıtladı. Mehr haber ajansına göre, Zarif bir soru üzerine, "İran İslam Cumhuriyeti'nin kimyasal silahlar kullanımıyla ilgili tutumu çok nettir. Biz kimyasal silah kullanılmasını şiddetle kınıyoruz" yanıtını verdi.



İsrail ve ABD'nin "teröristlere moral vermek için çeşitli aşamalarda sahaya girdiğini" söyleyen Zarif, "Şu anda Suriye'deki ABD destekli teröristlerin durumu pek iyi değil ve her gün yeni bir yenilgiye uğruyorlar" dedi.



Zarif, İsrail'in geçmişte de Suriye'ye saldırı düzenlendiğini hatırlatarak, "Suriye'de her zaman teröristler yenildiğinde Siyonist Rejim bu ülkeye yönelik saldırı düzenliyor" ifadesini kullandı.



"ABD'nin Suriye'de DAEŞ teröristlerini başka bölgelere taşıması konusunda güvenilir bilgilere sahibiz" diyen Zarif, "Bu tür politikaların sonuçları hem bölge ile uluslararası toplumun barışı ve güvenliği hem de ABD için tehlikelidir" dedi