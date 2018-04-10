Esed rejiminden 'kimyasal' hamlesi

Suriye Hükümeti, Kimyasal Silahların Yasaklanması örgütünü, Duma'daki kimyasal saldırı iddialarını araştırmak için Suriye'ye davet etti
Ayrıntılar geliyor...
Suriye Hükümeti, Kimyasal Silahların Yasaklanması örgütünü, Duma'daki kimyasal saldırı iddialarını araştırmak için Suriye'ye davet etti
Ayrıntılar geliyor...
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