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rejimi ların Yasaklanması Örgütünü () ülkeye davet etti

Dışişleri Bakanı Lavrov, 'ya bir tasarı sunarak iddialarının odağındaki Duma'nın 'den denetçilere açılmasını önereceklerini söyledi. Esad rejimi ise iddiaların araştırılması için OPCW'den bir ekibi ülkeye davet etti

Suriye gelin kimyasal silahları araştırın dedi

'de Esad rejiminin 'da kullanımı iddialarının araştırılması için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünü () ülkeye davet ettiği bildirildi.

RUSYA, BMGK'YA TASARI SUNACAK
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Doğu Guta'daki Duma ilçesinin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) uzmanlarına açılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine () tasarı sunacaklarını bildirdi.

Lavrov, Kuzey Koreli mevkidaşı Lee Yong Ho ile görüştükten sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Rusya'nın bugün BMGK'de Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünden uzmanların Duma'daki olayı ile ilgili inceleme yapmaları için tasarı sunacaklarını dile getiren Lavrov, örgütün yükümlülüklerini yerine getirmesi, araştırmaları yerinde yapması, gereken örnekleri uygun laboratuvarlarda incelemesi ve bunun güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Lavrov, tasarıyı konuyla ilgili şeffaf ve adil bir çalışma gerçekleşmesi için sunacaklarını vurguladı.

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  • 10 Nisan 2018, Salı 16:09
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