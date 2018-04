İngiltere ve Fransa'nın askeri operasyon sinyali verdiği Suriye konusunda açıklamalar sertleşirken; Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump 'ın Cuma günü başlaması beklenen Latin Amerika turunu iptal ettiğini duyurdu. Trump'ın yerine Başkan Yardımcısı Mike Pence'in gideceği belirtilirken, ABD Başkanı'nın Suriye'deki gelişmelere verilecek tepkiye odaklanmak istediğini vurguladı. Bu açıklama, askeri operasyon sinyali olarak görülüyor.

Trump'ın açıkmalalarından dakikalar sonra ABD donanmasının Harry Truman uçak gemisi ve beraberindeki yedi savaş gemisinden oluşan filoyu, Akdeniz'e sevk ettiği duyuruldu. Çarşamba günü yola çıkacak Amerikan savaş gemilerine Alman fırkateyni Hessen eşlik edecek.

Harry Truman uçak gemisinde, yaklaşık 6 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor.

ABD'NİN 'KRİTİK KARAR'I BEKLENİYOR

Şam rejimi lideri Beşar Esad'a daha önce 'hayvan' diyen ABD Başkanı Donald Trump, Suriye için 24 veya 48 saat içerisinde kritik bir karar alacaklarını açıkladı.

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon ise, Başkan Trump'a Suriye'deki kimyasal saldırıya yanıt için bir dizi askeri seçenek sundu. ABD ordu sözcüsü Albay Patrick Ryder, "Askeri seçenek kesinlikle değerlendiğimiz bir şey. Potansiyel askeri seçeneklere bakıyoruz ve bunu Başkan Trump'a sunuyoruz" dedi.

RUSYA 'DİPLOMASİ'DEN YANA!

Diğer yandan Şam rejiminin koruyucusu Rusya'dan yeni açıklamalar geldi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, ABD ve diğer batılı ülkelerin halihazırdaki pozisyonlarının yapıcı olmadığını söyledi. Peskov, "ABD gerçeklerle yüzleşmeyi reddediyor ve kimyasal madde kullanıldığına dair suçlamalarda bulunuyorlar" dedi.

Moskova yönetiminin diplomatik çabalardan vazgeçmediğinin altını çizen Kremlin sözcüsü, Batılı ülkeleri tarafsız soruşturma istememekle suçladı.

Tahliyelerin sürdüğü Doğu Guta'da hafta sonu gerçekleşen kimyasal saldırıda 78 kişi ölmüştü. Rusya, söz konusu saldırıyı düzmece olarak niteliyor.

ABD VE RUSYA BİRBİRİNE GİRDİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Suriye toplantısında Rusya ile ABD temsilcileri arasında atışma yaşandı.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Alekseevich Nebenzia, ABD'nin olası bir Suriye saldırısının 'çok ağır sonuçları' olacağı uyarısını yaptı.

ABD temsilcisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyi harekete geçse de geçmese de ABD'nin saldırıya yanıt vereceğini söyledi.

Beşar Esad'a 'canavar' diyen Haley, "Rusya'nın elinde çocukların kanı var. Öyle bir noktaya ulaştık ki dünya adaletin yerine geldiği görmek zorunda" dedi.

Rusya'dan yeni teklif

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, saldırının gerçekleştiği Duma'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPWC) denetçilere açılması için BMGK'ya bir tasarı sunacaklarını açıkladı.

Suriye hükümeti de, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü Doğu Guta'daki kimyasal saldırı iddialarını araştırmak üzere ülkeye davet etti.

ABD TEK BAŞINA SALDIRMAYACAK!

ABD lideri Donald Trump, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'la gece saatlerinde Suriye'yi görüştü. Liderlerin telefon randevusunda atılacak adımlar ele alındı.

Amerikan ve İngiliz dışişleri bakanlıkları da görüşme trafiğinde. Taraflar, Suriye'deki kimyasal saldırıya verilecek yanıtı masaya yatırdı.

Fransa'dan bu sabah gelen son dakika açıklamasında, kimyasal saldırının kırmızı çizgi olduğu ve bir yanıt geleceği uyarısında bulunuldu.

MACRON'LA KONUŞAN MAY, AKŞAM TRUMP'LA GÖRÜŞECEK

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün ilerleyen saatlerde ABD lideri Trump'la telefonda görüşeceğini açıkladı. Bu sabah Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la konuştuklarını belirten May, "Sorumluların hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz" dedi. İngiltere'de bu akşam saatlerinde Ulusal Güvenlik Konseyi toplanacak.

Üç ülke arasındaki temaslar, ABD'nin muhtemel bir saldırıyı tek başına yapmayacağı değerlendirmelerini beraberinde getirdi.

SURİYE ORDUSUNDA ALARM!

Suriye ordusu ve milisleri, bir saldırı ihtimaline karşı kırmızı alarma geçti. Alman haber ajansı, hedef olabilecek bazı askeri üslerin boşaltıldığını bildiriyor.

ABD, geçen yıl Han Şeyhun'da 80'i aşkın insanın öldüğü Sarin gazı saldırısının ardından Suriye'de rejime ait askeri hedefleri füzelerle vurmuştu. Onlarca Tomahawk füzesi Akdeniz'deki savaş gemilerinden fırlatılmış, Rusya savaşın kıyısından dönüldüğünü duyurmuştu.

İRAN'DAN İSRAİL'E TEHDİT

Kimyasal saldırının ardından İsrail savaş uçaklarının Suriye'deki bir askeri havaalanını vurması da bugünün gündeminde. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Şam'a yaptığı ziyarette, İsrail'in Suriye'deki hava üssünü vurmasının cevapsız kalmayacağını söyledi.

Hava üssüne saldırıda en az 7 İranlının öldüğü açıklanmıştı.