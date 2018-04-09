Humus'taki askeri üsse saldırıda flaş gelişme

Suriye'de kimyasal saldırılar ve rejim katliamları devam ederken, Esad rejimi için önemli bir konumda bulunan Humus'ta, Tayfur havalimanına füzeli saldırılar gerçekleştirildi.

Birden çok füzenin isabet ettiği havalimanına ilişkin ilk açıklama Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından yapıldı. SANA saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

RUSYA: İSRAİL VURDU

Rusya'dan da saldırıya ilişkin açıklama geldi. Füzelerle gerçekleştirilen saldırının İsrail'in vurduğunu açıkladı. Moskova, İki İsrail uçağının 8 füze ile havalimanını bombaladığını belirtti.

DONALD TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

Öte yandan Donald Trump, Suriye'de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kimyasal saldırı sonrasında sert açıklamalarda bulunmuştu. Trump açıklamasında, Esad'ın ödeyeceği bedelin büyük olacağını belirtmişti.

PENTAGON SÖZCÜSÜ VE ABD'Lİ ÜST YETKİLİ YALANLADI

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü, "Şu an, Savunma Bakanlığı Suriye'de hava saldırıları gerçekleştirmiyor" dedi.