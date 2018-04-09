Suriye rejiminin Duma'da kimyasal silah kullandığı iddialarıyla ilgili ABDSavunma Bakanı James Mattis'ten açıklama geldi.



Mattis, kimyasal silahla saldırı sonrası Suriye'de askeri müdahale seçeneğinin ihtimal dışı olmadığını belirtti.



Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da gerçekleşen kimyasal saldırı, dünya gündemini alt üst etti. 80 kişinin öldüğü saldırıyı Şam rejiminin müttefiki Rusya düzmece olarak niteledi, ABD Başkanı Donald Trump tarihi bir çıkış yaparak Beşar Esad için 'hayvan' dedi. Suriye'deki bir askeri havaalanına bu gece yarısı düzenlenen füze saldırısı ise, gerilimi doruk noktasına ulaştırdı.



İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye yönetimini destekleyenlerin hesap vermesi gerektiğini söyledi. Müttefiklerle hangi adımların atılacağını belirleyeceklerini vurguladı.