Suriye rejiminin Duma'da kimyasal silah kullandığı iddialarıyla ilgili ABDSavunma Bakanı James Mattis'ten açıklama geldi.
Mattis, kimyasal silahla saldırı sonrası Suriye'de askeri müdahale seçeneğinin ihtimal dışı olmadığını belirtti.
Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da gerçekleşen kimyasal saldırı, dünya gündemini alt üst etti. 80 kişinin öldüğü saldırıyı Şam rejiminin müttefiki Rusya düzmece olarak niteledi, ABD Başkanı Donald Trump tarihi bir çıkış yaparak Beşar Esad için 'hayvan' dedi. Suriye'deki bir askeri havaalanına bu gece yarısı düzenlenen füze saldırısı ise, gerilimi doruk noktasına ulaştırdı.
İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye yönetimini destekleyenlerin hesap vermesi gerektiğini söyledi. Müttefiklerle hangi adımların atılacağını belirleyeceklerini vurguladı.
ABD'den Suriye'ye askeri müdahale sinyali
Peş peşe son dakika açıklamaları geliyor. ABD'den sonra Almanya kimyasal saldırı nedeniyle doğrudan Şam rejimini suçladı, ABD Savunma Bakanı Mattis: Kimyasal silah saldırısı sonrası askeri müdahale seçeneği ihtimal dışı değil dedi. İngiltere ve Fransa ise bugün toplanacak BMGK'yı işaret etti. ABD Savunma Bakanı Mattis, kimyasal silahlı saldırının ardından bütün seçeneklerin masada olduğunu söyledi.
Suriye rejiminin Duma'da kimyasal silah kullandığı iddialarıyla ilgili ABDSavunma Bakanı James Mattis'ten açıklama geldi.
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