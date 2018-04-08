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Trump'tan Esad'a: Kimyasalın bedelini ödeyeceksin!

ABD Başkanı , 'da kimyasal silah kullanan rejim güçlerine sert tepki göstererek "Hayvan Esad! Kimyasalın bedelini ödeyeceksin" dedi.

Trumptan Esada sert tepki

'de meydana gelen ya bir tepki de ABD Başkanı 'tan geldi. Duma'daki saldırının ardından Twitter'dan açıklama yapan Trump, Suriye Devlet Başkanı 'ı tehdit etti büyük bedel ödeyeceğini söyledi.

"HAYVAN ESAD"
Trump, Esad için "hayvan" ifadesini kullanırken Rusya ve İran'ı da Şam yönetimine verdikleri destek için kimyasal saldırıda sorumluluk sahibi olmakça suçladı.

DUMA'DA KİMYASAL KATLİAM
'da muhaliflerin son kalesi konumundaki Duma'da rejim güçlerince düzenlenen kimyasal saldırıda en az 70 kişinin öldüğü belirtilmişti.
İddialar, hem Suriye rejimi hem de Rusya tarafından yalanlanırken, uluslrararası arenadan tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

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  • 08 Nisan 2018, Pazar 16:54
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