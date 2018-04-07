Saçları sarı olan ancak kaşlarını koyu renk boyayan Sophia, aldığı ölüm tehditlerini umursamadan birçok firmadan tanıtım yüzü olması için teklif alıyor.
Ölüm tehditlerine meydan okuyor!
ABD Maryland Üniversitesi'nde pazarlama öğrencisi olan 21 yaşındaki Sophia Hadjipanteli sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Etiketler: Sophia Hadjipanteli , Frida Kahlo , Maryland Üniversitesi
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