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Ölüm tehditlerine meydan okuyor!

ABD 'nde pazarlama öğrencisi olan 21 yaşındaki sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Saçları sarı olan ancak kaşlarını koyu renk boyayan Sophia, aldığı ölüm tehditlerini umursamadan birçok firmadan tanıtım yüzü olması için teklif alıyor.

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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi 12:44
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