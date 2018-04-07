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Alman basını: 'ın gücü 'ye yetmez

Ekonomik kriz içinde çırpınan 'a basınından önemli bir uyarı geldi. Gazetesi, Yunanistan'ın karşısında hiç şansının olmadığını, Türkiye'nin Ege'de bir savaşa hazır olduğunu belirtti.

Alman basını: Yunanistanın gücü Türkiyeye yetmez

gazetesi Türk-Yunan ilişkilerindeki gerilimin tehlikeli bir şekilde arttığından söz ederken, bu durumun Ege'de ''istenmeyen bir kazaya'' yol açileceğine dikkat çekti.

''Ege'de ateşle oyun'' başlıklı haberde Yunan Savunma Bakanı'nın son açıklamaları ve iki Yunan askerinin Edirne'de tutuklu bulunmasıyla gerilen -Ankara ilişkilerinin dibe doğru ilerlediği vurgulandı.

AVRUPA'DAN ATİNA'YA UYARI
Avrupalı diplomatlar Atina'yı istenmeyen bir kaza konusunda uyarırken savaşın eşiğinden dönülen 1996 yılındaki Kardak krizi de hatırlatıldı.


Yunanistan'ın provokatör Savunma Bakanı Panos Kammenos

'TÜRKİYE İLE YARIŞA GİRMEK ÜLKEYİ BATIRIR"
Çatışma kıvılcımının Ege üzerinde sıkça yaşanan it dalaşından çıkabileceğini yazan Alman gazetesi, '' ile silah yarışına girmek 'ın ihtiyaç duyabileceği en son şey. Çünkü savunma harcamaları, ülkenin yavaş yavaş kendine gelmeye başladığı mali krizin sebeplerinden biri sayılıyor.'' diye yazdı.

"TÜRKİYE SAVAŞA HAZIR"
Ege ve Akdeniz'deki paylaşılamayan petrol ve doğal gaz yatakları ile Yunanistan'ın teröristlere ve FETÖ üyelerine sahip çıkmasından dolayı Türkiye'nin savaşa hazır olduğu da belirtildi.

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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi 11:34
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