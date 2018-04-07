Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 general ile bir albayı görevden aldı. Görevlerinden alınan askeri personelin Rusya İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve Federal Cezaevi Hizmetleri ile Araştırma Komitesi'nde çalıştıkları belirtildi. 11 generalin ve bir albayın neden görevden alındığı açıklanmadı.
11 general kovuldu
Etiketler: Vladimir Putin , Rusya
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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