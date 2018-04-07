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11 general kovuldu

11 general kovuldu
Rusya Devlet Başkanı , 11 general ile bir albayı görevden aldı. Görevlerinden alınan askeri personelin İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve Federal Cezaevi Hizmetleri ile Araştırma Komitesi'nde çalıştıkları belirtildi. 11 generalin ve bir albayın neden görevden alındığı açıklanmadı.
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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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