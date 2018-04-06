ABD Başkanı Donald Trump, 2016 seçimlerinden kısa bir süre önce yapılan ödemelerle alakalı olarak ve Stormy Daniels'la aralarındaki ilişki iddialarıyla ilgili sessizliğini bozarak, ilk kez konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Trump porno yıldızı Stormy Daniles ile ilgili ilk kez konuştu
Etiketler: Amazon , Donald Trump
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