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Trump porno yıldızı Stormy Daniles ile ilgili ilk kez konuştu



ABD Başkanı , 2016 seçimlerinden kısa bir süre önce yapılan ödemelerle alakalı olarak ve Stormy Daniels'la aralarındaki ilişki iddialarıyla ilgili sessizliğini bozarak, ilk kez konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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  • 06 Nisan 2018, Cuma 12:34
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