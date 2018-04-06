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, 'ı ana karadan ayıracak

'da ve düşmanlığı açıktan yürütülmeye başlandı. Suudi medyası, sınır boyunca yeni bir kanal kazılarak Katar'ın ana karadan tamamen ayrılacağını duyurdu.

Suudi Arabistan, Katarı ana karadan ayıracak

Amerika'nın verdiği talimatlar doğrultusunda politikaların belirlendiği 'da; ve düşmanlığı açıktan yürütülmeye başlandı.

Kraliyet tarafından verilen talimatlar doğrultusunda Türk dizilerinin bile yasaklandığı ülkede, Katar'a yönelik baskılar da devam ediyor.

BU NEYİN NEFRETİ!

Suudi yetkililerin Katar'a için yaptığı son plan ise çılgınca. Suudi medyasında çıkan habere göre; Katar'ın ana karadan ayrılması için yeni bir proje hazırlandı.

PROJENİN DETAYLARI

1 yıl içerisinde uygulamaya sokulması beklenen projenin detayları da belli oldu. Kanal, 60 kilometre uzunluğunda, 200 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olacak.

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  • 06 Nisan 2018, Cuma 10:32
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