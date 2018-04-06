Hesaplar karıştı

Çifte ajan Rus Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Londra'da zehirlendi. İngiltere, olayın sorumlusu olarak Rusya'yı gösterdi. Rusya ise iddiaları kabul etmedi. Hatta Hollanda'nın Lahey kentindeki Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) başvurup İngiltere'yle ilgili araştırma yapılmasını istedi. Ancak oylamada üyelerden 15'i plana karşı çıkınca Ruslar amacına ulaşamadı.
Sergey Skripal
Bu arada Yulia'nın durumunun kritik olduğu belirtilen bir dönemde Rus sosyal medya platformu VKontakte hesabına giriş yapıldığı fark edildi. Zehirlenme olayından yalnızca 3 gün sonra olan bu tarihte Yulia'nın hesabını kullanması akıllarda soru işareti bıraktı.
Sergey Skripal
Bu arada Yulia'nın durumunun kritik olduğu belirtilen bir dönemde Rus sosyal medya platformu VKontakte hesabına giriş yapıldığı fark edildi. Zehirlenme olayından yalnızca 3 gün sonra olan bu tarihte Yulia'nın hesabını kullanması akıllarda soru işareti bıraktı.
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