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Hesaplar karıştı

’ın kızı hastanedeyden hesabında hareketlilik görüldü.

Hesaplar karıştı
Çifte ajan Rus ile kızı , 4 Mart'ta 'da zehirlendi. , olayın sorumlusu olarak 'yı gösterdi. Rusya ise iddiaları kabul etmedi. Hatta Hollanda'nın Lahey kentindeki Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) başvurup İngiltere'yle ilgili araştırma yapılmasını istedi. Ancak oylamada üyelerden 15'i plana karşı çıkınca Ruslar amacına ulaşamadı.


Sergey Skripal

Bu arada Yulia'nın durumunun kritik olduğu belirtilen bir dönemde Rus platformu VKontakte hesabına giriş yapıldığı fark edildi. Zehirlenme olayından yalnızca 3 gün sonra olan bu tarihte Yulia'nın hesabını kullanması akıllarda soru işareti bıraktı.
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