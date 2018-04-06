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Hamburgerin içinden sonunda bu da çıktı! İnanamayacaksınız

Ünlü fast food zinciri McDonald's'da hamburger krizi meydana geldi. İskoçya'da tavuk burger alan bir müşteri, hamburgerinden bir ısırık aldıktan sonra gözlerine inanamadı.

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  • 06 Nisan 2018, Cuma 07:40
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